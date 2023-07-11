موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اكتمال تصحيح 7 مواد

تصدر موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس قائمة بحث واهتمام الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع اقتراب مارثون امتحانات الثانوية العامة من نهايته، وارتفاع عدد المواد التي تم تصحيح إلى 7 مواد حتى الآن.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد مرور نحو 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت المصادر، أن عمليات تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب ومراجعتها ستنتهي خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، تمهيدًا لعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم؛ لاعتمادها رسميًا.

تصحيح 7 مواد من امتحانات الثانوية العامة 2023

في السياق ذاته، كشفت مصادر بديوان وزارة التربية والتعليم، عن انتهاء تصحيح 7 مواد، بينهم المواد غير المضافة للمجموع واللغة العربية وبعض فروع الرياضة، حيث يتم التصحيح وفق جدول زمني محدد وواضح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي يتم داخل الكنترول المركزي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، إلى جانب 11 كنترولا مصغرا لجميع قطاعات وكنترولات الجمهورية.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

مادة التربية الدينية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة.

مادة التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة.

مادة الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع) 50 درجة، ودرجة النجاح :25 درجة.

مادة اللغة العربية: 80 درجة ، ودرجة النجاح :40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة ، ودرجة النجاح : 25 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة، ودرجة النجاح :20 درجة.

مادة الرياضيات البحتة: 60 درجة، ودرجة النجاح :15 درجة.

مادة الرياضيات التطبيقية: 60 درجة، ودرجة النجاح :15 درجة.

مادة الكيمياء" 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

مادة الفيزياء: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

مادة الجيولوجيا: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

مادة الأحياء: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

مادة التاريخ: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

مادة الجغرافيا:60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

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