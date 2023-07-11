راحة وترقب ومصيف.. خطط أولياء أمور الثانوية العامة بعد الامتحانات

افترش عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الأرض أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، في انتظار انتهاء أولادهم من طلاب الشعبة العلمية قسم رياضيات من امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا).

ورصدت “الدستور” خطط أولياء الأمور لفترة ما بين انتهاء الامتحانات وظهور النتيجة، وطرق الاستمتاع بهذه الفترة.

قالت رباب محمود، ولي أمر الطالبة تقى حسام، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في شعبة العلوم قسم رياضيات في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور"، إنها قررت السفر إلى بلد زوجها في محافظة أسيوط عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، لآخذ قسط من الراحة والهدوء النفسي، خاصة وأن المنزل بأكمله يعيش في ضغط اعصاب صعب جدا.

فيما قالت مروة أحمد، ولي أمر الطالبة منى محمود، إن زوجها قرر الذهاب لمصيف عقب انتهاء الامتحانات، حتى يرفع الضغط عن الجميع.

وأضافت شيماء عبدالله، ولي أمر الطالبة نسمة أحمد، إنهم سينتظروا ظهور النتيجة حتى يرتاح قلبهم، وبعدها سيسافرون إلى الغردقة.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ يوم الإثنين ١٢ يونيو بكل محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، و الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه و يحال الموضوع إلى النيابة العامة.