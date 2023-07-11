ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

سيطرت حالة من القلق والتوتر بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان في منطقة شبرا، ينتظرون أبناءهم الذين يؤدون امتحان الديناميكا اليوم الثلاثاء.

وتحدثت أم سمير، والدة إحدى الطالبات التي تمتحن مادة الديناميكا في منطقة شبرا بمدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، قائلة: "نفسي بنتي تخلص امتحانات، بجد هيكون هم كبير اتشال من قلبي، ووقتها هعملها حفلة، حتى قبل ما نعرف النتيجة، لأنه كله بتاع ربنا واحنا راضيين عشان عارفين إن بنتنا عملت اللي عليها".

وفي السياق ذاته، وصفت صفاء حماد، والدة أحد الطلاب في الصف الثالث الثانوي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، الثانوية العامة بـ "البعبع"، متابعة: "يعني الثانوية بجد عامل زي العفريت البعبع حاجة زي كده اللي هو بجد ليه تعب الأعصاب والتوتر، وإن شاء الله أول ما ابني يخلص يوم الخميس بليل هنكون مسافرين عشان نفصل من التعب والتوتر ده".

وفي السياق ذاته، بمجرد الحديث مع أم نجلاء عن انتهاء الامتحانات، علت الفرحة وجهها، والقت الزغاريد من حولها قائلة: "وصلنا للنهاية أخيرًا، خلصنا من التوتر والتعب، والمجموع في إيد ربنا".

الثانوية العامة الديناميكا الرياضة التطبيقية امتحانات الثالث الثانوي

الأكثر قراءة

غرق طفل فى ترعة بنجع حمادى

فصل التيار الكهربائى عن مدينة الضبعة 4 ساعات

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

ارتفاع الأمواج يعوق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فرى دايف" لمواجهة خطر الصخور

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

التحالف الوطنى يتبنى الطالبة بسمة الأولى على الجمهورية بالتعليم الفنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟