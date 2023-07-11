أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

سيطرت حالة من القلق والتوتر بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان في منطقة شبرا، ينتظرون أبناءهم الذين يؤدون امتحان الديناميكا اليوم الثلاثاء.

وتحدثت أم سمير، والدة إحدى الطالبات التي تمتحن مادة الديناميكا في منطقة شبرا بمدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، قائلة: "نفسي بنتي تخلص امتحانات، بجد هيكون هم كبير اتشال من قلبي، ووقتها هعملها حفلة، حتى قبل ما نعرف النتيجة، لأنه كله بتاع ربنا واحنا راضيين عشان عارفين إن بنتنا عملت اللي عليها".

وفي السياق ذاته، وصفت صفاء حماد، والدة أحد الطلاب في الصف الثالث الثانوي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، الثانوية العامة بـ "البعبع"، متابعة: "يعني الثانوية بجد عامل زي العفريت البعبع حاجة زي كده اللي هو بجد ليه تعب الأعصاب والتوتر، وإن شاء الله أول ما ابني يخلص يوم الخميس بليل هنكون مسافرين عشان نفصل من التعب والتوتر ده".

وفي السياق ذاته، بمجرد الحديث مع أم نجلاء عن انتهاء الامتحانات، علت الفرحة وجهها، والقت الزغاريد من حولها قائلة: "وصلنا للنهاية أخيرًا، خلصنا من التوتر والتعب، والمجموع في إيد ربنا".