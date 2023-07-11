"ترقب النهاية" يخفف ضغط "الديناميكا".. آراء طلاب الثانوية العامة عن امتحان اليوم

تبايبنت آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، والذي آدوه اليوم، مع شكوى البعض أسئلة وصفوها بالصعبة والثقيلة بالنسبة لهم، مع بعض الأسئلة التي تحتاج لتركيز كبير، فيما كان المجمل تحت السيطرة وتمكنوا من الإجابة عليه بسهولة.

من أمام مدرسة طالبات مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، قالت الطالبة شيماء محمد الطالبة بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات، إن الامتحان جاء في متناول الطالب المذاكرة، وأغلب الأسئلة جاءت بشكل مباشر والقليل منها به تركات ولكن المجمل بسيط.

ووصفت جنة عمر الامتحان بالسهل والبسيط ولا يقل بساطة عن التفاضل والتكامل المادة الماضية، وأكدت أن تخوفهم لم يكن من الديناميكا بينما من الجبر والهندسة الذين سيؤدوهم الخميس القادم.

والتقطت منها حبيبة علي الحديث، وقالت إن المادة جاءت سهلة، مع بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج للوقت في التفكير بالإجابة.

وتابعت: "مش مهم الامتحان صعب ولا سهل، المهم إننا قربنا نخلص خلاص"، حيث لم يتبقى لطلاب الثانوية العامة على امتحاناتهم سوى يوم الخميس القادم.

تقول رنا عماد، إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان الديناميكا صعب للغاية ويحتاج لوقت أطول من المحدد، فساعتين غير كافيتين لإنجاز الامتحان.

زميلتها ندى طارق، قالت إن الامتحان في مستوى الطالب المتفوق، فجميع الأسئلة معقدة وغير مباشرة.

أضافت رانيا مجدي أن امتحان الديناميكا قضى على أحلام طلاب شعبة علمي رياضة.

وقال أحمد حسن محمد، طالب في الصف الثالث الثانوي ويؤدي امتحانه في مجمع مدارس شبرا، إن امتحان الديناميكا كان متوسطا، لم يكن سهلا أو صعبا، إلا أن الوقت كان قصيرا جدًا على طول الامتحان.

وفي السياق ذاته، قال حسن معاطي، طالب شعبة علمي رياضة،: "الامتحان طويل جدا والوقت قليل، وصعب قوي كمان محدش يقدر يحله بسهولة، ومعقد جدًا عايز عبقري عشان يحله".

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 يوم الإثنين الموافق 12 من شهر يونيو بكل محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، و الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه و يحال الموضوع إلى النيابة العامة.