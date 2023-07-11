أولياء أمور عن امتحانات الثانوية العامة: "ربنا ميكسرش بخاطرنا”

سيطرت حالة قلق على أولياء الأمور الموجودين أمام لجان الثانوية العامة اليوم أثناء انتظارهم أبناءهم الذين يؤدون امتحان الديناميكا.

وأمام لجنة مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، وقفت ولية أمر الطالبة «أم دنيا» بجانب ابنتها الطالبة في الصف الثالث الثانوي، حيث قالت في تصريحات لـ"الدستور": «كل يوم باجي مع بنتي وأفضل واقفة مستنياها عشان هي بنتي الوحيدة اللي ربنا رزقني بيها بعد طول انتظار من جوازي، وهي فداه أي حاجة وبحاول أفهمها دا بس إن شاء الله ربنا ميكسرش بخاطرنا».

وأضافت: «نفسي ربنا يحقق لها حلمها ويفرحنا بها وتدخل هندسة عشان دا حلمها وهي صغيرة، وكمان هي دائمًا من الأوائل طول المراحل الدراسية اللي فاتت، وكانت وقت ثانوي شغالة جنب الدراسة عشان بتحب تعتمد على نفسها، وتشيل مسئولية وكانت قبضها مش اللي هو بس كنا بنسيبها أنا ووالدها عشان هي حابب كده جنب دراسته».

وأكدت أنها تحب الدراسة كثيرًا وتتمنى أن تصبح طبيبة أسنان لتحقق حلمها وتصبح أول طبيبة في العائلة، ونحن نحاول مساعدتها بقدر المستطاع، مختتمة حديثها: "ربنا يفرح قلوبنا بها وتعبنا ميروحش هدر".

وأمام لجنة مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، قالت أمل فتحي، ولي أمر الطالبة أسماء عيد، الطالبة في الشعبة العلمية بقسم رياضيات في الشهادة الثانوية العامة إن الجميع ينتظر انتهاء الامتحانات.

من جانبها، قالت فاطمة عبدالرزاق، ولي أمر الطالبة جنين عبدالعزيز، الطالبة في الشعبة العلمية بقسم الرياضيات في الشهادة الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن الامتحانات كانت بسيطة إلا أن ضغطها كان مبالغا فيه والجميع يحلم بانتهائها.

وتجمع أولياء أمور مدرسة الأورمان الثانوية بنات في الجيزة، أمام سور المدرسة للنداء على بناتهم من الشبابيك، للاطمئنان على مستوى امتحان مادة الرياضيات التطبيقية.