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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصدر بالتعليم" يكشف آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة

طلاب
طلاب

تستكمل كنترولات التصحيح الإلكتروني واليدوي لتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، أعمالها على قدم وساق.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات حالياً تقوم بتصحيح امتحانات الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

وأكد المصدر، أن مؤشرات النجاح في المواد التي انتهت من تصحيحها، عالية، وأفضل من الأعوام الماضية.

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، غدا الخميس، الامتحانات، بأداء طلاب الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الأحياء، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات، غدا.

مادة الفلسفة والمنطق مادة الرياضة البحتة للعلوم والتكنولوجيا لهندسة الفراغية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا طلاب الثانوية العامة طلاب الشعبة العلمية طلاب الثانوية العام شعبة العلمية شعبة الرياضيات

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