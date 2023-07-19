رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور.. ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، وسيتم الإعلان عنها عبر محرك البحث "جوجل".

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم حالياً بتصحيح الأوراق الإلكترونية لأوراق بابل شيت وورقة الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة.

ونرصد في التقرير التالي رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور:

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

تم تحديد رابط على موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث يمكن للطلاب إدخال جميع البيانات اللازمة للاستعلام عن درجاتهم في المواد الدراسية، بالإضافة إلى المجموع الكلي والنسبة المئوية، وذلك باتباع الخطوات المحددة.

ادخل هنا: https://natega.dostor.org/

قم باختيار أيقونة لتسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة لعام 2023.

حدد الشعبة الدراسية، سواء كانت علمية أو أدبية.

قم بوضع علامة صح على محافظة إقامتك.

أدخل جميع البيانات الضرورية عن الطالب الذي يرغب في الاستعلام، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة.

اكتب رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

سجل وسيلة تواصل مثل رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

اضغط على كلمة "حفظ" لحفظ البيانات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يتم تقديم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من قبل وزارة التربية والتعليم كل عام عبر مركز المعلومات الخاص بها. يمكن الوصول إلى هذا الرابط عن طريق الدخول إلى بوابة الثانوية العامة والنقر على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، ثم إدخال رقم الجلوس والنقر على عرض النتيجة.

يذكر أن أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، بشكل رسمي، سيكون عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

وكان طلاب الثانوية العامة 2023، قد انتهوا من أداء الامتحان الخميس 13 يوليو 2023، وينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الامتحانات بداية أغسطس المقبل، حيث من المقرر في مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.