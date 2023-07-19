مصدر: نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة "مبشرة" وأعلى من العام الماضى

تواصل كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة أعمالها في تقدير درجات مواد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، لتنتهي قبل بنهاية شهر يوليو الجاري، استعدادًا لإعلان النتيجة بداية الشهر المقبل.

وقال مصدر بديوان عام الوزارة إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تستكمل تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بمواد الرياضيات والأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيًا.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المؤشرات الأولية للمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، مبشرة جدًا ونسبتها أعلى من العام الماضي.

وانتهت الكنترولات من تصحيح عدد كبير من مواد امتحانات الثانوية العامة (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الجغرافيا، التاريخ، الفيزياء، الكيمياء).

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة، نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.