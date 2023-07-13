كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور الآن برقم الجلوس

كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور.. في خدمة للطلاب وأولياء الأمور ينشر “الدستور” نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس مجانًا، حيث يمكنكم الحصول على النتيجة كاملة وتفاصيل الدرجات عبر الرابط المرفق في التقرير التالي:

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

في هذا التقرير، سنستعرض طريقة التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً، يجب تسجيل الدخول على رابط التسجيل المتاح هنا.

ثانياً، يتعين على الطالب كتابة اسمه الرباعي.

ثالثاً، يجب كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعاً، يتعين على الطالب تسجيل بريده الإلكتروني، وإضافة رقم هاتفه، ثم الضغط على أيقونة "سجل الآن".

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

من المتوقع أن تُعلن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، بالاسم ورقم الجلوس، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

ستقوم كنترولات التصحيح في وزارة التربية والتعليم بالتصحيح للمواد على الفور في مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدًا للمراجعة ورصد درجات الطلاب، وذلك لتقديمها لوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، للاعتماد والإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في نهاية شهر يوليو.

كما سيتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 في المؤتمر الصحفي، وسيتم نشر أسمائهم على صفحة وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2023

الجدير بالذكر أنه يخوض طلاب الثانوية العامة الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت، وسيتم تقسيم الأسئلة بين 85% من الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة و15% من الأسئلة المقالية، إذ يهدف طرح الأسئلة المقالية في الامتحانات إلى إنتاج المعرفة، حيث يقوم الطالب بكتابة المعرفة التي حصل عليها من خلال الإجابة على هذه الأسئلة بنفسه.

كما تشهد الامتحانات إجراءات مشددة لمكافحة الغش وتسريب أسئلة الامتحانات، حيث سيتم منع دخول الهواتف المحمولة وأي أجهزة إلكترونية مع الطلاب والمراقبين ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة. كما سيتم تثبيت كاميرات مراقبة داخل اللجان لرصد أي حالات للغش، سواء كان ذلك عاديًا أو إلكترونيًا.