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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطة طلاب الثانوية بعد امتحان اليوم.. "خروج ونوم وفُرجة على الماتشات"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تنتهي طلاب وطالبات الثانوية العامة من أداء امتحاناتهم اليوم الخميس.

وعن مخططاتهم، قال حسام الدين مصطفى، طالب في الصف الثالث الثانوي، لـ"الدستور" إنه ينتظر اليوم انتهاء الامتحانات بفارغ الصبر حتي يشاهد مباريات كرة القدم دون الشعور بالذنب لعدم المراجعة أو المذاكرة، وألا يحمل هم الامتحانات.

وقال عمر سليمان، طالب في الصف الثالث الثانوي شعبة العلمي، إنه ليس لديه أي مخطط سوى أنه يريد الراحة التامة.

وأضاف لـ"الدستور": "نفسي أنام جدًا، حاسس إن بقالي قرن مانمتش خالص، هروح أنام يومين تلاتة ورا بعض، وبعدين هصحى متكدر تاني عشان النتيجة".

وقالت ملك أبو العز، لـ"الدستور" إنها كانت تنتظر هذه اللحظة "ناوية النهارده أخرج مع صحابي، وهعوض كل أيام المذاكرة والتعب والسهر والتوتر اللي كنت عايشة فيهم".

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