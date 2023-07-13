وزير التعليم ومحافظ القاهرة يتفقدان سير امتحانات شهادة الثانوية العامة باللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357

حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، على متابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، بتفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ ، حيث يؤدى ٢٩ طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بلجنتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين، وتضم لجنة الطلاب ١٥ طالبًا، ٨ طلاب بالقسم الأدبي، و٧ طلاب بالعلمي، بينما تضم لجنة الطالبات ١٤ طالبة، ٧ طالبات بالقسم الأدبي و٧ طالبات بالعلمي.

وأكد الوزير تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتوافر كل سبل الراحة والدعم لأداء الامتحانات، بما لا يتعارض مع جرعات علاجهم، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا للطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى السلامة الشفاء العاجل والنجاح والتوفيق.

كما اطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الامتحان، ووجهوا الشكر للوزارة لحرصها على الحفاظ على صحتهم ومستقبلهم في نفس الوقت، ومنحهم حقهم في العلاج والتعليم.

ووجه الوزير الشكر لإدارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 على التنسيق والتعاون مع الوزارة لعقد امتحانات كل المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانوية العامة حفاظًا على مستقبل الأطفال المرضى بالمستشفى، وذلك فى إطار تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال مرضى السرطان والحفاظ على صحتهم، وعدم انقطاعهم عن دراستهم للحفاظ على مستقبلهم.

وأشاد الوزير بتنسيق المستشفى بشكل كامل ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم، قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحانات وحتى إعلان نتيجة الطلاب.

كما أشاد الوزير باهتمام المستشفى بالحفاظ على عدم توقف تحصيلهم الدراسي نتيجة فترة العلاج الطويلة، ما يؤدى إلى ضعف قدرة الطالب على استيعاب المنهج الدراسى بعد العلاج، كما أشاد بالمساهمات المقدمة لمستشفى مدرسة ٥٧٣٥٧ التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم المناهج الدراسية، حيث تساهم مدارس مصر ٢٠٠٠ بتوفير فريق من المدرسين للتدريس للطلاب الذين يتلقون العلاج بالمستشفى بجميع المراحل الدراسية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب فى دراستهم، فضلًا عن توفير منح دراسية لهم فى الجامعات المختلفة الخاصة لمساعدتهم على بدء حياة ومستقبل جديد مثل زملائهم.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن اليوم هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة للطلاب متمنيًا لهم جميعًا التوفيق فى الالتحاق بالكليات التى يرغبونها وأن يكلل جهدهم وأولياء أمورهم بالتوفيق.



وأثنى محافظ القاهرة على عزم ومثابرة الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بلجان مستشفى ٥٧٣٥٧ رغم الظروف التى يمرون بها داعيًا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام بلغ ١١٣٣٤٣ طالبًا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجان.

وخلال الجولة، قام الدكتور رضا حجازي بزيارة الطالب مهند أحمد عبدالفتاح بالصف السادس الابتدائي، حيث وجه بالتكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالب.

وقد رافق وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة خلال الجولة بالمستشفى المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وأحمد عبدالمنعم، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ واللواء محمود البهي، مستشار المدير التنفيذي للشئون الحكومية.