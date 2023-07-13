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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور يخططون لإسعاد أبنائهم: "الثانوية حرمتهم فرحة العيد"

الثانوية
الثانوية

تعد فترة انتهاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة من أهم الفترات التي ينتظرونها بشغف وحماس.

بعد أشهر طويلة من الجهد والتحضيرات، يأتي الوقت الذي تنتهي فيه الامتحانات وتبدأ الإجازة.

تعتبر الإجازة بعد انتهاء الامتحانات فرصة رائعة لطلاب الثانوية العامة للاسترخاء والاستمتاع بأنشطة تُلهمهم وتعزز من مهاراتهم ومعارفهم. 

وأجمع عدد من أهالي طلبة الثانوية العامة بلجان المرج بأن تحسين النفسية للطلبة ولهم، أمر ضروري ومهم، للتخلص من التوتر والضغط النفسي الذي سيطر عليهم طوال أيام إمتحانات الثانوية العامة.

قال شعبان السيد، والد أحد الطلاب، إن من الخطط لديه هو الذهاب بالأسرة لأحد المدن الساحلية، وذلك لتحسين الحالة النفسية والمزاجية لأبنائه.

ورأى مصطفي محمود، أحد أولياء الأمور، أن الخروج للتنزه وزيارة الأقارب من أولوياته حيث منعهم ماراثون الامتحانات من زيارة الأقارب في العيد.

انتهاء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة فرصة رائعة لطلاب الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة للاسترخاء طلاب الثانوية العامة بشعبت يها الأدبية والعلمية امتحانات العام الدراسي الحالي لامتحانات الثانوية العامة

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