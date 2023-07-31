الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1533 مواطنا بقافلة طبية علاجية بقرية كفر الشرفا الغربي بالغربية

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت  مديرية الشئون الصحية بالمنوفية  قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربي التابعة لمركز  تلا، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 29 و 30/ 7/ 2023 ، مع  اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية. 

نظمت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة إيريني إسكندر عطية مدير إدارة تلا الصحية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة 2 عيادة  باطنة ،2 عيادة  أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان ، وأنف وأذن وحنجرة، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1533 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 315 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ119 حالة ، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 22 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 8 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية إبراهيم أبوليمون اتخاذ كافة الإجراءات أساليب مكافحة العدوى اعمال التطهير والتعقيم أعمال التطهير السكر والضغط الصحة بالمنوفية

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