الدرجات بالتفصيل| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي برقم الجلوس

يترقب الطلاب والطالبات هذه الأيام موعد تفعيل لينك نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس، حتى أن كلمة نتيجة الثانوية العامة تصدرت موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وذلك بعدما انتهي الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات في مطلع الشهر الجاري.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويرصد "الدستور" لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، في سياق السطور التالية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، عن الرابط والموقع الإلكتروني الرسمي الذي يمكن للطالب الحصول على نتيجته من خلاله، والذي سيكون من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازى من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يمكن للمستعلم الضغط على الرابط السالف ذكره من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، موقع مركز المعلومات من هنا.

أو يمكن أيضًا أن يدخل المستعلم إلى بوابة الثانوية العامة من هنا.

- وبعد دخول المستعلم يضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

- سيظهر خانة رقم الجلوس، يعمل الشخص على إدخال رقم جلوسه الخاص به.

- ومن ثم يضغط على كلمة عرض النتيجة وينتظر ليحصل عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%.

وتداولت عدة أنباء منسوبة لمصادر مسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توقع وصول أعداد الناجحين هذا العام لأكثر من 550 ألف طالب وطالبة.

يذكر أن زيادة أعداد الناجحين يؤدي إلى ضرورة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على زيادة أعداد المقبولين بالجامعات هذا العام عن العام الماضي بنفس نسب الزيادة في أعداد الناجحين، وزيادة أعداد الأماكن المتاحة أمام الطلاب بالجامعات.

وتواردت أنباء أن نسبة الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية في كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة مطمئنة.

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