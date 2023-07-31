وزير التعليم يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة للمكفوفين والدمج التعليمى

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 المكفوفين، وحصدت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد من محافظة أسوان المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة 2023 على مدارس المكفوفين.

وأضاف حجازي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الإثنين، أن أوائل الثانوية العامة 2023 بمدارس الدمج التعليمي هم أمل سيد محمد عبدالغفار محمد من محافظة الشرقية، الأولى على شعبة علمي علوم، وعبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله من محافظة الشرقية، الأول على شعبة علمي رياضيات، وعلي عامر صلاح الدين محمد طاهر من محافظة القاهرة، الأول على شعبة أدبي.