موعد فتح تسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة تستحوذ على اهتمام الكثير من الأشخاص من طلاب الثانوية العامة وذويهم من أجل تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات المدرجة ضمن المراحل الثلاث لتنسيق الثانوية العامة حيث يتم إعلان الحدود الدنيا لكل مرحلة للالتحاق بالجامعات في العام الجديد لذا فإن الطلاب فور ظهور النتيجة تتساءل عن موعد فتح تسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

موعد فتح تسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة

ودائما ما يتم الإعلان عن فتح تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة الرقمية بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بأيام قليلة حيث تستقبل بوابة الحكومة تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لمدة أيام ثم يتم غلق المرحلة بعد تسجيل قبل أن يتم فتحها مرة أخرى لإعلان النتيجة ومن ثم يتم إعلان فتح المرحلة الثانية وتم ما تم في المرحلة الأولى وكذلك يتم الاعلان عن فتح المرحلة الثالثة لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة.

تسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة

وعند فتح موقع تسجيل الرغبات يتطلب إدخال عدد من البيانات الهامة ومن أبرزها اسم الطالب والرقم السري ورقم الجلوس وفور الدخول على الموقع لتسجيل الرغبات سيكون هناك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة وعلى الطالب اختيار رغباته من بينهم بشكل تسلسلي حسب الاهمية بالنسبة لة كما يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول للكليات خلال السنوات الماضية لكي يتم اخذ فكره عن التنسيق التقريبي للكلية وما يتناسب مجموع الطالب.

وخلال اختيار رغبات الطالب يتم مراعاة النطاق الجغرافي ولا يقبل الموقع تسجيل رغبة متعارضة مع التوزيع الجغرافي ويطلب منه تعديلها واختيار رغبة صحيحة وذلك من خلال ترتيب رغبات الكليات كما لابد أن يملا الطالب كافة الخانات داخل قائمة الرغبات وهي تكون مكونة من 75 خانه ولا يسمح بان تقدم الاستماره بدون ان تكتمل تلك الخانات.

نتيجة الثانوية العامة على الدستور

وتقدم جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة عبر موقعها على الالكتروني والحصول عليها برقم الجلوس فقط يمكنكم القيام اولا بفتح الموقع عبر الرابط التالي ومن ثم ادخال رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتيجة ليتمكن الطالب من الاطلاع على نتيجته للعام الحالي 2023 بشكل مباشر.

موعد بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ومن المفترض أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة أو مادتين بأداء امتحان الدور الثاني في شهر أغسطس المقبل حيث تنطلق امتحانات الدور الثاني في يوم 20 من هذا الشهر وعلى الطالب أن يجتاز امتحان الدور الثاني حتى تسنح له الفرصة أن يتخطى الصف الثالث الثانوي ويتوجه إلى إحدى الكليات أو المعاهد مع العلم أن الطالب يحصل على 50% فقط من درجة المادة في الدور الثاني حتى وان حصد على الدرجة النهائية بها.

وعن الطلاب المسموح لهم بدخول الدور الثاني هم الحاصلون على درجات النجاح في جميع المواد عدا مادة او مادتين أما في حال الرسوم في أكثر من ذلك فيبقى للإعادة دون الدخول الى الدور الثاني ويسمح له أداء الامتحان في العام المقبل في المواد الراسب فيها فقط.

تنسيق كليات الطب 2022

تنسيق كلية الطب 2022 جامعة المنصورة 387 درجة.

تنسيق كلية الطب 2022 جامعة سوهاج 386 درجة.

تنسيق كلية الطب 2022 جامعة دمياط 386 درجة.

تنسيق كلية الطب 2022 جامعة الزقازيق 385 درجة.

تنسيق كلية الطب 2022 جامعة فاقوس 384 درجة.

تنسيق كلية الطب 2022 جامعة طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق كلية الطب 2022 جامعة طنطا 383 درجة.

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