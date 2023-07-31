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مصر

بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات| تفاصيل

طلاب
طلاب

مع إعلان نتائج 3 ثانوي عام شغل بال الطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات عبر جوجل، حيث أن اعتمد الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، في صباح اليوم الاثنين الموافق 31 من يوليو الجاري نتيجة الثانوية العامة 2023 للدور الأول، وتكون بنسبة نجاح بلغت 78.8%.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في امتحانات ثالثة ثانوي عام

بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.

كما أن أعلن وزير التربية والتعليم في مصر عن أسماء جميع أوائل الثانوية العامة 2023، وحيث أن تصدرت محافظة القاهرة والدقهلية قوائم الأوائل في شعبة علمي علوم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وتعرض «الدستور» لمتابعيها وزوارها من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، من خلال زيارة الموقع الخاص بالنتيجة من خلال الضغط من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

1- توجه إلى الموقع الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط من هنا.

2- اضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

3 - أدخل رقمك الجلوس.

4-واضغط على متابعة.

5- ومن ثم ستظهر نتيجتك.

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أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023، وعددهم حوالي 32 طالب وطالبة، ومعظمهم من الفتيات، ولاسيما أن لم يحصل أي منهم على مجموع 100%، من الدرجات وأن تم الاتصال بهم هاتفيا من خلال وزير التربية والتعليم في مصر لتهنئتهم بتفوقهم العلمي، وهم :

نتيجة تالته ثانوي.. لينك نتيجة ثانوي عام بالاسم عبرموقع وزارةالتربية والتعليم 2023

لينك نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 2023 برقم الجلوس

أوائل الثانوية العامة علمي علوم

  1. أميمة محمود احمد عبدالله في محافظة الدقهلية.
  2. الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق في محافظة دمياط.
  3. زياد عادل السعيد محمد في محافظة البحيرة
  4. الطالب كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد في محافظة المنيا.
  5. كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام في محافظة البحيرة.
  6. كيرلس نوناى يعقوب فانوس محافظة المنيا.
  7. الطالب محمد محمد التميمى محمد محافظة الدقهلية.
  8. محمود محمد عبدالفتاح أحمد في محافظة أسيوط.
  9. معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة محافظة بنى سويف.
  10. ياسمين شريف حسنى عبدالقادر محافظة القاهرة.

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