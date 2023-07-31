الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، تضاعفت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس فقط عبر جوجل، وكان الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى، قد كشف خلال وقت سابق، عن مبعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس فقط

وتنشر "الدستور" في السطور القادمة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس فقط، والخطوات، وموعد إعلانها.

وفى وقت سابق قامت الصفحة الرسمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بنشر فيديو للدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر كشف فيه عن ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2023، وبالإضافة ألى أن كشف عن بعض المؤشرات للنجاح.

وكشفت وزارة التربية والتعليم في مصر إلى أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال موقعها الإلكتروني، وقد أتاحت طرق الاستعلام على نتائج الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها رسميًا.

ويتاح للطالب الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بعد إعلانها من خلال الضغط على الرابط التالى: من هنا.

ومن خلال موقع الدستور من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

  1. القيام على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني الإلكتروني اضغط من هنا.
  2. اختر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.
  3. قم بالدخول على بوابة الثانوية العامة.
  4. ثم اضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.
  5. وإدخال رقم الجلوس الخاص
  6. واضغط على كلمة عرض النتيجة

كيفية حساب درجات الرأفة.. نتجة الثانوية العامة 2023

تُرصد درجات الرأفة للطلاب الراسبين بمادة أو اثنين أو ثلاثة.

زدرجات الرأفة للطلاب الناجحين في كافة المواد، وراسب بمادة واحدة، ويكون متوقف على درجتين أو أربعة وذلك لكي ينجح، فتضاف له درجات الرأفة، ليتحول من راسب في مادة إلى ناجح في جميع المواد.

درجات الرأفة للطلاب الراسبين في 3 مواد، فيتم البحث عن مادة من الثلاثة مواد يكون الطالب متوقف فيها على درجتين أو أربعة درجات، ليأخد درجات الرأفة، وبذلك يتحول الطالب من إعادة السنة بثلاث مواد، إلى طالب يدخل دور ثاني في مادتين.

درجات الرأفة في حالة رسوبه في مادتين، ويحتاج إلى درجتين أو أربعة درجات في مادة، فيتحول الطالب من دخول دور ثاني بمادتين إلى دخول دور ثاني بمادة.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

ومن الجدير بالذكر أن قد كشف الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر عن نسبة النجاح بامتحان الثانوية العامة وذلك لمادة الكيمياء التي بلغت حوالي 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلبة الحاصلين على درجة حوالي 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ حوالي 2.4% من إجمالي عدد الطلبة الذين أدوا امتحان مادة الكيمياء.

 وأعلن الوزير عن نسب النجاح بامتحان مادة التاريخ والتي قد بلغت 90.2%، منوها أن تكون نسبة عدد الطلبة الحاصلين على درجة حوالي 95% فأكثر من الدرجة الكلية وبلغت 0.1% وذلك من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 

نتيجة الثانوية العامة 2023.. التعليم توضح تفاصيل حالات الرسوب

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا وخطوات الاستعلام برقم الجلوس فقط

وبلغت نسبة النجاح بامتحان مادة الجغرافيا حوالي 91.6% وحصل على درجة مجموع 95% فأكثر من مجموع الدرجة الكلية نسبة 1.9% وذلك من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بامتحان مادة الجغرافيا. 

وأوضح  رضا حجازي، أن تكون نسبة النجاح بامتحان مادة الفيزياء بلغت حوالي91% وحصل على درجة حوالي 95% فأكثر في الدرجة الكلية نسبة 2.9% وذلك من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

اقرأ ايضا

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الدستور يقدم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس فقط

نتيجة 3 ثانوي 2023| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

مواد متعلقة

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف درجاتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس