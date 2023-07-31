مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، تضاعفت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس فقط عبر جوجل، وكان الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى، قد كشف خلال وقت سابق، عن مبعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس فقط

وتنشر "الدستور" في السطور القادمة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس فقط، والخطوات، وموعد إعلانها.

وفى وقت سابق قامت الصفحة الرسمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بنشر فيديو للدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر كشف فيه عن ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2023، وبالإضافة ألى أن كشف عن بعض المؤشرات للنجاح.

وكشفت وزارة التربية والتعليم في مصر إلى أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال موقعها الإلكتروني، وقد أتاحت طرق الاستعلام على نتائج الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها رسميًا.

ويتاح للطالب الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بعد إعلانها من خلال الضغط على الرابط التالى: من هنا.

ومن خلال موقع الدستور من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

القيام على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني الإلكتروني اضغط من هنا. اختر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم. قم بالدخول على بوابة الثانوية العامة. ثم اضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023. وإدخال رقم الجلوس الخاص واضغط على كلمة عرض النتيجة

كيفية حساب درجات الرأفة.. نتجة الثانوية العامة 2023

تُرصد درجات الرأفة للطلاب الراسبين بمادة أو اثنين أو ثلاثة.

زدرجات الرأفة للطلاب الناجحين في كافة المواد، وراسب بمادة واحدة، ويكون متوقف على درجتين أو أربعة وذلك لكي ينجح، فتضاف له درجات الرأفة، ليتحول من راسب في مادة إلى ناجح في جميع المواد.

درجات الرأفة للطلاب الراسبين في 3 مواد، فيتم البحث عن مادة من الثلاثة مواد يكون الطالب متوقف فيها على درجتين أو أربعة درجات، ليأخد درجات الرأفة، وبذلك يتحول الطالب من إعادة السنة بثلاث مواد، إلى طالب يدخل دور ثاني في مادتين.

درجات الرأفة في حالة رسوبه في مادتين، ويحتاج إلى درجتين أو أربعة درجات في مادة، فيتحول الطالب من دخول دور ثاني بمادتين إلى دخول دور ثاني بمادة.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

ومن الجدير بالذكر أن قد كشف الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر عن نسبة النجاح بامتحان الثانوية العامة وذلك لمادة الكيمياء التي بلغت حوالي 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلبة الحاصلين على درجة حوالي 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ حوالي 2.4% من إجمالي عدد الطلبة الذين أدوا امتحان مادة الكيمياء.

وأعلن الوزير عن نسب النجاح بامتحان مادة التاريخ والتي قد بلغت 90.2%، منوها أن تكون نسبة عدد الطلبة الحاصلين على درجة حوالي 95% فأكثر من الدرجة الكلية وبلغت 0.1% وذلك من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

وبلغت نسبة النجاح بامتحان مادة الجغرافيا حوالي 91.6% وحصل على درجة مجموع 95% فأكثر من مجموع الدرجة الكلية نسبة 1.9% وذلك من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح رضا حجازي، أن تكون نسبة النجاح بامتحان مادة الفيزياء بلغت حوالي91% وحصل على درجة حوالي 95% فأكثر في الدرجة الكلية نسبة 2.9% وذلك من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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