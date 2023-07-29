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مصر

بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2023، والتي من المقرر أن سوف يتم اعتمادها من خلال الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، في الساعات القليلة المقبلة، بمؤتمر صحفي بالوزارة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول بالدرجات 

وتستعرض «الدستور» نتيجة الثانوية العامة 2023، عقب إعلانها بشكل رسمي مجانا بكل سهولة ويسر.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي تلك الفترة، تسود حالة من الترقب لـ طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وذلك بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الساعات القليلة المقبلة، حيث يتأهب الدكتور رضا حجازي للاتصال بجميع أوائل الثانوية العامة 2023 وذلك خلال ساعات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وحصلت «الدستور» على حق النشر لنتيجة الثانوية العامة 2023، وستتيح لطلبة الصف الثالث الثانوي في جميع المحافظات والمدارس القيام بالاستعلام والحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بشكل مباشر عقب اعتمادها رسميا من خلال الزيارة لهذا الرابط بالضغط من هنا.

وتجدر الإشارة إلى أن تكون نتيجة الثانوي العامة لعام 2023 سوف يتم الإعلان عنها غدا الموافق الأحد 30 يوليو 2023، وذلك بالإضافة لإعلان موعد بدء التظلمات في نتيجة الثانوية العامة 2023 وجميع أماكنها وميعاد أداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 الدور الثاني.

مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي سياق آخر، قالت المصادر في وزارة التربية والتعليم أن تكون مؤشرات ونسب النجاح لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023 ستتراوح ما بين 78 و 79%، منوها أن يكون ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالمواد أدى إلى رفع نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك عن العام الماضي، والتي قد وصلت إلى 75.4%.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، أوضح خلال وقت سابق إلى أن تكون مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة ومطمئنة، وخاصةً نسب ومؤشرات النجاح في امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة لعام 2023 الذي قد اشتكى منه الكثير من طلبة الثانوية العامة 2023.

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وأكد «حجازي» أن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 جاءت مرتفعة في هذا العام عن نتائج الثانوية العامة في العام الماضي، ومن المتوقع أن ستصل مؤشرات ونسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى الأوائل الـ 80%.

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