رابط التسجيل فى نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، لذلك ينشر موقع الدستور رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور، حيث يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور، وكل ما عليك هو التسجيل على الرابط الخاص بالنتيجة والحصول عليها فور ظهورها.

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

https://natega.dostor.org/

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023



وعن نتيجة الثانوية العامة 2023 أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد من التصريحات الهامة بشأن النتيجة، قال الوزير أن نسبة النجاح جيدة جدًا ومؤشرات كل المواد تقول أن نسبة النجاح هذا العام جيدة، مؤكدًا أن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية تعدت الـ 90%.

أضاف الوزير خلال تصريحاته أنه يوجد أكثر من 5000 طالب قاموا بتقفيل الدرجة النهائية فى مادة الكيمياء وهي المادة التى اشتكي عدد كبير منها، فيما أوضح الوزير أنه عقب إعلان النتيجة رسميًا سيتم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاضافة إلى إعلانها على عدد من المواقع الإلكترونية.



ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا بشأن إدعاء بعض الصفحات أنها تستطيع اختراق كنترول الثانوية العامة 2023 والعمل على تغير الدرجات أو العمل على زيادتها أو نقصانها، وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل هذا غير صحيح ولا أحد يستطيع ذلك لأن التصحيح إلكترونى ولا يوجد به أى تدخل بشري.



ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة وأهاليهم بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات لأن الغرض منها النصب والاحتيال وتجميع مبالغ مالية مقابل لا شيء، ونصحت أولياء الأمور بالالتزام فقط بما يصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من بيانات رسمية.

ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور، كل ما عليك فقط هو تسجيل رقم جلوسك على الرابط التالى والدخول للحصول على نتيجتك فور إعتمادها رسميًا، وسوف تظهر من خلال هذا الرابط https://natega.dostor.org/



المجموع الكلي للثانوية العامة وتوزيع الدرجات



يبلغ المجموع الكلي للثانوية العامة 410 درجات، يتم توزيعها على المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحانات وهي كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة، ويأتي توزيع الدرجات وفقًا للآتي:4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الأولى 50 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي: 3 أسئلة مقالية مخصص لها 8 درجات، 34 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 42 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، 40 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لهما 6 درجات، 29 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لهم 34 درجة.

مواد «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا» 60 درجة ويتم توزيع الدرجات وفقًا للآتي: سؤالان مقالي يتم تخصيص 4 درجات لهما، يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا يخصص لهم 56 درجة.

مواد «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع» 60 درجة، ويتم توزيع الدرجات وفقًا للآتي: سؤالان مقالي يتم تخصيص 4 درجات لهما،يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا يخصص لهم 56 درجة.

الجبر والهندسة 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

التفاضل والتكامل 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

الاستاتيكا 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

الديناميكا 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.