حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023

نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن كل ما تم تداوله علي السوشيال ميديا، هو أرقام جلوس خاصة بالأعوام الماضية.

وأكد المصدر، أن النتيجة مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تسريبات وأن الجميع سيحصل على النتيجة في وقت واحد، بعد إعلانها رسميًا.

ولفت إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح هذا العام ٢٠٢٣ أعلى من العام الماضي، حيث إن نسبة النجاح أعلى من ٧٥%.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن مؤشرات النجاح فى امتحانات مواد الفلسفة والمنطق والرياضيات البحتة والأحياء، أمس الجمعة.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم إلى مركز التصحيح الاإكتروني الرئيسي.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



ونوه بأن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.