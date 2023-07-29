السبت 29 يوليو 2023
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

جريدة الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة.. تقترب ساعات الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في مصر، ويتزايد البحث الإلكتروني من جانب الطلاب في جميع محافظات البلاد.

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

ونرصد في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة:

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

عن طريق موقع بوابة الثانوية العامة يمكنك أن استعلم عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم أو من خلال موقع نتيجة وحتي تتمكن من الحصول على نتائج الثانوية العامة في مصر من خلال موقع نتيجة نت فإنه يجب أن تتبع الخطوات التالية:

اولا في أول خطوة يجب أن يوجه التلميذ إلى رابط  https://www.thanwya.com/ .
وبعد ذلك يتم اختيار كلمة نتائج الثانوية العامة مصر.
والخطوة الثالث هي أنه يجب أن يتم تدوين بيانات الطالب بشكل صحيح.
وأخيرا الضغط على عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

1- فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.
2- فتح بوابة الثانوية العامة من هنا
3- فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.
4- وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة كاملة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور

توفر "جريدة الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي، بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وللحصول عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية: 

قم بالدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 (من هنا).

قم بكتابة البيانات المطلوبة “اسم الطالب، ورقم جلوسه، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل”  وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يستطيع الطلاب الحصول عليها مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة الثانوية العامة 2023، فتظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب. 

نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء

ومن جانبه، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

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