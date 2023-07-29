السبت 29 يوليو 2023
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط بدون رقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 الكترونيًا حيث تعكف كنترولات الثانوية العامة خلال هذه الساعات إلى رصد درجات الطلاب لتحديد اسماء أوائل الثانوية العامة تمهيدًا للتواصل معهم خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط بدون رقم الجلوس

توفر القنوات الإلكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ومنها موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة والتي سيتم تنشيط رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلاله برقم الجلوس فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن ، ولكن من المتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة ، فور اطلاع وزير التربية والتعليم رضا حجازي على نتيجة 3 ثانوي 2023 واعتمادها. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة بالدخول أولا عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/ ، وبعد ذلك قم باختيار الخدمات الالكترونية ، وبعدها الضغط على  بوابة مركز المعلومات ، ثم اختيار أيقونة بوابة الثانوية العامة ، وسيتم توفير رابط نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة فور اعتماد نتيجة 3 ثانوي 2023 من وزير التعليم رضا حجازي. 

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع جريدة الدستور برقم الجلوس عقب المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والذي سيتم فيه اعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.

 ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم عبر الدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 https://natega.dostor.org ، ثم تسجيل البيانات المطلوبة « كتابة اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل» وسيتم ارسال نتيجة الثانوية العامة 2023  فور اعتمادها، كما يستطيع الطلاب الحصول نتيجة 3 ثانوي 2023 مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط بعد انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم مباشرة ، والضغط على زر عرض نتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب من كافة محافظات الجمهورية .

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موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط بدون رقم الجلوس

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