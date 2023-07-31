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مؤشرات تنسيق 2023.. الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مؤشرات تنسيق 2023.. الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى من أكثر الموضوعات بحثاً على محركات الإنترنت خلال الساعات القليلة من اليوم.

 

تزايدت معدلات البحث عن مؤشرات تنسيق 2023.. الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى  قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 عقب ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، ويمكن الحصول عليها عبر اللينك الإلكتروني لـ موقع “الدستور” ومتاح الان.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2023 من هنا https://natega.dostor.org/. 

 

مؤشرات تنسيق 2023.. الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى

 

يستعد طلاب المرحلة الثانوية، لمعرفة الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى ونوهت وزارة التربية والتعليم بشأن ذلك أنه مثل كل عام يتم الإعلان رسميًا من مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس 

 

الخطوة الاولي: تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من هنا. https://natega.dostor.org/ 

الخطوة الثانية: تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

 

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

 

تستطيع الأن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة عبر الرابط الإلكتروني الخاص على بوابة مركز المعلومات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، في البداية يجب أن على ولي الأمر او طالب الشهادة الثانوية العامة الدخول أولا عبر الرابط الإلكتروني أضغط هنا. http://thanwya.emis.gov.eg/ 

 

ثم يقوم طالب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 بأختيار أيقونه بوابة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة، وكتابه كافة البيانات الخاصة بالطالب وهي أسمه ورقم جلوسه ويتأكد من إدخال بياناته بشكل صحيح، وأخيراً يضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023 لتظهر له خلال ثواني.

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