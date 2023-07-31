الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 في جمهورية مصر العربية

منذ دقائق قليلة ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 جمهورية مصر العربية، وانتشرت الفرحة في بيوت المصريين بعد معرفتها، حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس، وبلغت نسب نجاح العامة حوالي 78.8%، وبينما جاءت نسب نجاح شعبة الأدبي، وجاءت نسبة نجاح شعبة علمي علوم، وكذلك نسب نجاح شعبة علمي رياضة.

الآن ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 جمهورية مصر العربية

وتنشر "الدستور" في السطور القادمة نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات مصر.

كما أن أعلنت وزيرة التربية والتعليم في مصر عن أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023، وأجرى اتصالًا هاتفيًا بهم من أجل تهنئتهم على تفوقهم الدراسي، ويكون متمنيًا لهم المزيد من دوام النجاح والتفوق بالتعليم الجامعي، وقد ترقب الطلبة وأولياء أمورهم لحظات اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بفارغ الصبر، مدته 17 يومًا ويكون منذ انتهاء مارثون الامتحانات في يوم 13 في شهر يوليو الجاري.

ويقدم الدستور رابط مباشر للاستعلام حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات، وذلك يكون عن طريق خطوتين فقط.

وحرصًا من الدستور على تقديم أخر اخبار التعليم والتوفير للمعلومات والخدمات لأبنائنا الطلاب، سوف نقدم لكم من خلال السطور التالية لينك مباشر خاص بنا للاستعلام حول نتيجة الثانوية العامة 2023لعام برقم الجلوس، وأيضا تفاصيل اعتماد النتيجة نسبة نجاح الطلاب، وجميع أسماء أوائل الثانوية العامة في 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

أتاح الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها اليوم رسميًا من خلال الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر وذلك بنسبة نجاح 78.8%، حيث يتاح للطلاب الحصول على نتائج 3 ثانوي من خلال لينك سريع وهو الموجود أسفل هذه الفقرة، واتباع جميع الخطوات التالية: