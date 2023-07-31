ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الدستور

ساعات قليلة ستفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور أو من خلال الاسم ، وذلك عقب مؤتمر وزير التربية والتعليم في مصر، الدكتور رضا حجازي، والمقرر عقده اليوم الإثنين 31 يوليو 2023؛ للإعلان حول أوائل الثانوية العامة لعام 2023، واعتماد نتائج الثانوية العامة 2023 رسميًا، ونسب النجاح في كل شعبة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الدستور بعد قليل، ووالرابط المباشر للحصول عليها.

ويترقب طلاب الثانوية العامة وجميع أولياء الأمور مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، ويكثر التساؤل خلال الساعات الحالية عن نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال محرك البحث «جوجل»، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أفادت بأنه يكون من المقرر أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة في 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

وطمأن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، وكلا من الطلبة وأولياء أمورهم، منوها أن جميع إجراءات وخطوات التصحيح ستمر بمراحل متعددة ودقيقة وتكون تحت إشراف كوادر متميزة؛ ويكون ذلك لضمان دقة وجودة نتائج الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس والاسم.

نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

ومن جانبه يقدم الدستور، لجمهور القراء وطلبة الثانوية العامة رابط مباشر وسريع من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال الرابط التالي: من هنا، حيث يكون بإمكانكم أيضًا القيام بالتسجيل للحصول عليها الآن.

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نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%

مادة اللغة الأجنبية الأولى، تكون نسبة نجاحها 91 %

اللغة الأجنبية الثانية، تكون نسبة نجاحها 91%

الفيزياء، تكون نسبة نجاحها 91%

الكيمياء، نسبة نجاحها 88%

الرياضيات التطبيقية، تكون نسبة نجاحها 88%

الجغرافيا، تكون نسبة نجاحها 91%

مادة التاريخ، تكون نسبة نجاحه 90.2%

الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها 91%

مادة علم النفس والاجتماع، تكون نسبة نجاحها 93.9%

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