لينكات سريعة| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الرسمية والحصرية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من الأمور التي تشغل بال مئات الآلاف من الأسر المصرية التي تضم أحد طلاب أو طالبات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 في مصر والمقدر عددهم 783025 طالبًا وطالبة، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12يونيو وحتى السبت 15 يوليو 2023 وسط إجراءات وتدابير مشدددة لضمان عدم تسريب الامتحانات ومنع حالات الغش بين الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%.

منحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور لجميع الطلاب والطالبات من خلال تسجيل رقم الجلوس الخاص بهم في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023.

وتنشر جريدة "الدستور" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وحول مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للأسئلة المقالية وأسئلة البابل شيت للاختيار من متعدد، كشفت مصادر داخل ديوان عام الوزارة، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 تتجاوز نسبة العام الماضي البالغة 75%.

في السياق ذاته، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب النجاح في عدد من المواد المضافة للمجموع خلال إحدى جولاته باركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير، إن 90.2% من طلاب الثانوية العامة 2023 أدبي نجحوا في امتحان مادة التاريخ، بينهم 0.1% حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وفي مادة الكمياء، نجح 88.9% من طلاب الثانوية العامة 2023 علمي علوم، من 2.4% حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وأوضح الوزير أن 1.9% من طلاب الثانوية العامة 2023 أدبي حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان مادة الجغرافيا، من بين 91.6% من الطلاب نجحوا في الامتحان.

كما حصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية، فيما بلغت نسبة النجاح الكلية في امتحان مادة الفيزياء 91%.

كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023

وعن كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلي للطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2023 يبلغ 410 درجة للطلاب في الشعب الثلاث.

وأوضحت الوزارة خطوات تحويل مجموع طلاب الثانوية العامة إلى نسبة مئوية بعد الحصول على النتيجة.

وتتمثل الخطوة الأولى في ضرب مجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة في 100 ثم قسمة الناتج على المجموع الكلي لنتيجة الثانوية وهو 410.

وعلى سبيل المثال إذا حصل طالب على مجموع 386 درجة فيقوم بضربها في 100 ثم يقسمها على 410 (386*100/410=94%).

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور برقم الجلوس

وعن كيفية استخراج النتيجة فور ظهورها رسميا عقب اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكنكم تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور برقم الجلوس لاستخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع جريدة الدستور من هنا.

ثانيًا: ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 أومتابعة الدخول إلى موقع جريدة الدستور.

ثالثا: اختر نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابعًا: ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.

خامسًا: إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

سادسًا: تتضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

أخيرًا: سيظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

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