تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، بهذه الكلمات البحثية، بعد أن وهمهم شاومينج بتسريب النتيجة بشرط حصوله على أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

وتداولت منشورات على صفحات السوشيال ميديا تحتوي على رابط يزعم أنه رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، وجاء نص المنشور المتداول كالتالي: "تم تسريب نتيجة الثانوية العامة من الكنترول.. لو عاوز النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس.. ادخل هنا بسرعة".

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023

وقامت "الدستور" بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من صحة الأنباء المتداولة على صفحات السوشيال ميديا بإمكانية شاومينج من تسريب النتيجة.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما تم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر، أن النتيجة مؤمنة جدًا، ومن المستحيل تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023.

وعن الرابط المتداول على جروبات طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم، الذي يزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترول، والحصول عليها من خلال الدخول على الرابط، أكد المصدر، أنه عبارة عن عملية "نصب واحتيال" للطلاب وأولياء أمورهم.

وعن الصور المتداولة عن النتيجة، أضاف المصدر، أنها تخص نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، وتابع أن كل هذا ما هو إلا مجرد اللعب بأعصاب الطالب وولي أمره.

من جانبها ناشدت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي هدفها إثارة البلبلة والنصب عليهم.