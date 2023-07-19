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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن| رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فعلت جريدة "الدستور" رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب عبر موقعها الإلكتروني بعد حصولها على حقوق النشر للنتيجة، فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

ويستعرض "الدستور" خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023، برقم الجلوس لطلاب الصف الأول الثانوي للحصول على النتيجة عبر البريد الإلكتروني فور اعتمادها رسميا، عبر السطور التالية:

  • تسجيل الدخول إلى رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور https://natega.dostor.org.
  • كتابة اسمك بشكل صحيح.
  • أدخل رقم الجلوس الخاص بك في الامتحانات.
  • اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.
  • اكتب رقم تليفونك.
  • اضغط على سجل.

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رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع بوابة الثانوية العامة فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا، أو بوابة الثانوية العامة من هنا.
  • أو تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور https://natega.dostor.org
  • اختر نتيجة الثانوية العامة 2023.
  • أدخل رقم الجلوس الخاص بك.
  • ستظهر النتيجة درجات الدرجات في جميع المواد الدراسية والنسبة المئوية.
  • كما تظهر ما إذا ما كان ناجحا أم الطالب راسبا، أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

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كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور الآن برقم الجلوس

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتوقيت اعتمادها رسميًا

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

المادة

مجموع النهائي

درجة النجاح

اللغة العربية

80 درجة

40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى

50 درجة

25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية

40 درجة 

20 درجة

التربية الدينية

25 درجة

12.5 درجة

التربية الوطنية

25 درجة

25 درجة

الاقتصاد والإحصاء

50 درجة

25 درجة

الكيمياء

60 درجة

30 درجة

الفيزياء

60 درجة

30 درجة

الأحياء

60 درجة

30 درجة

الجيولوجيا وعلوم البيئة

60 درجة

30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة

15 درجة

التفاضل والتكامل

30 درجة

15 درجة

استاتيكا

30 درجة

15 درجة

ديناميكا

30 درجة

15 درجة

التاريخ

60 درجة

30 درجة

الجغرافيا

60 درجة

30 درجة

الفلسفة والمنطق

60 درجة

30 درجة

علم النفس والاجتماع

60 درجة

30 درجة

 

 

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