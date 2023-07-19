الآن| رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس

فعلت جريدة "الدستور" رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب عبر موقعها الإلكتروني بعد حصولها على حقوق النشر للنتيجة، فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

ويستعرض "الدستور" خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023، برقم الجلوس لطلاب الصف الأول الثانوي للحصول على النتيجة عبر البريد الإلكتروني فور اعتمادها رسميا، عبر السطور التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور https://natega.dostor.org.

كتابة اسمك بشكل صحيح.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك في الامتحانات.

اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.

اكتب رقم تليفونك.

اضغط على سجل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع بوابة الثانوية العامة فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا، أو بوابة الثانوية العامة من هنا.

أو تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور https://natega.dostor.org

اختر نتيجة الثانوية العامة 2023.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

ستظهر النتيجة درجات الدرجات في جميع المواد الدراسية والنسبة المئوية.

كما تظهر ما إذا ما كان ناجحا أم الطالب راسبا، أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

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كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور الآن برقم الجلوس

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتوقيت اعتمادها رسميًا

توزيع درجات الثانوية العامة 2023