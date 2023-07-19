الآن| رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس
فعلت جريدة "الدستور" رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب عبر موقعها الإلكتروني بعد حصولها على حقوق النشر للنتيجة، فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور
ويستعرض "الدستور" خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023، برقم الجلوس لطلاب الصف الأول الثانوي للحصول على النتيجة عبر البريد الإلكتروني فور اعتمادها رسميا، عبر السطور التالية:
- تسجيل الدخول إلى رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور https://natega.dostor.org.
- كتابة اسمك بشكل صحيح.
- أدخل رقم الجلوس الخاص بك في الامتحانات.
- اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.
- اكتب رقم تليفونك.
- اضغط على سجل.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع بوابة الثانوية العامة فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا، أو بوابة الثانوية العامة من هنا.
- أو تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور https://natega.dostor.org
- اختر نتيجة الثانوية العامة 2023.
- أدخل رقم الجلوس الخاص بك.
- ستظهر النتيجة درجات الدرجات في جميع المواد الدراسية والنسبة المئوية.
- كما تظهر ما إذا ما كان ناجحا أم الطالب راسبا، أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
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كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور الآن برقم الجلوس
رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتوقيت اعتمادها رسميًا
توزيع درجات الثانوية العامة 2023
توزيع درجات الثانوية العامة 2023
المادة
مجموع النهائي
درجة النجاح
اللغة العربية
80 درجة
40 درجة
اللغة الأجنبية الأولى
50 درجة
25 درجة
اللغة الأجنبية الثانية
40 درجة
20 درجة
التربية الدينية
25 درجة
12.5 درجة
التربية الوطنية
25 درجة
25 درجة
الاقتصاد والإحصاء
50 درجة
25 درجة
الكيمياء
60 درجة
30 درجة
الفيزياء
60 درجة
30 درجة
الأحياء
60 درجة
30 درجة
الجيولوجيا وعلوم البيئة
60 درجة
30 درجة
الجبر والهندسة الفراغية
30 درجة
15 درجة
التفاضل والتكامل
30 درجة
15 درجة
استاتيكا
30 درجة
15 درجة
ديناميكا
30 درجة
15 درجة
التاريخ
60 درجة
30 درجة
الجغرافيا
60 درجة
30 درجة
الفلسفة والمنطق
60 درجة
30 درجة
علم النفس والاجتماع
60 درجة
30 درجة