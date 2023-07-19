"التعليم" تحدد تفاصيل درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط وقواعد منح طلاب الثانوية العامة درجات الرأفة بامتحانات الثانوية العامة، بهدف تغيير حالة الطالب من راسب لدور ثان أو دور ثان لناجح بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023، وتحسب درجات الرأفة بواقع 10%، من المجموع الكلى لدرجة كل مادة.

وحددت الوزارة، درجة الرأفة على حسب مجموع كل مادة، كما يلي:

- اللغة العربية الدرجات الكلية للمادة من 80 درجة، 8 درجات رأفة

- اللغة الأجنبية الأولى درجات المادة من 50 درجة، 5 درجات رأفة

- اللغة الاجنبية الثانية درجات المادة من 50 درجة، 5 درجات رأفة

- الفيزياء درجات المادة من 60 درجة، 6 درجات رأفة

-الجيولوجيا درجات المادة من 60 درجة، 6 درجات رأفة

- الكيمياء درجات المادة من 60 درجة، 6 درجات رأفة

- الأحياء درجات المادة من 60 درجة، 6 درجات رأفة

- الاستاتيكا درجات المادة من 30، 3 درجات رأفة

- الديناميكا درجات المادة من 30، 3 درجات رأفة

- التفاضل والتكامل درجات المادة من 30، 3 درجات رأفة

- الجبر والهندسة الفراغية درجات المادة من 30، 3 درجات رأفة

- الجغرافيا درجات المادة من 60 درجة، 6 درجات رأفة

- التاريخ درجات المادة من 60 درجة، 6 درجات رأفة

-الفلسفة والمنطق درجات المادة من 60 درجة، 6 درجات رأفة

- علم النفس والاجتماع درجات المادة من 60 درجة، 6 درجات رأفة