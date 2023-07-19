بجميع المحافظات.. أماكن اختبارات كليات التربية النوعية لطلاب الثانوية العامة 2023

يستمر موقع التنسيق الالكتروني في استقبال التقديم لاختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023، حتي يوم غدا الخميس الموافق 20 يوليو.

أماكن اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية2023

وتأتي أماكن اختبارات كليات التربية النوعية وهي كالتالي:

أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

الجيزة، كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)

الفيـوم، كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (موسيقية)

القاهرة، كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية- فنية)

مناطق (الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية

مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة القليوبية، كلية التربية النوعية ببنها (فنية – موسيقية).

الإسكندرية، كلية التربية النوعية بالإسكندرية (فنية – موسيقية).

البحيرة، كلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهور

مطروح، كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية).

الغربية، كلية التربية النوعية بطنطا(فنية-موسيقية).

المنوفية، بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية.

كفر الشيخ، كلية التربية النوعية بكفر الشيخ (فنية – موسيقية).

الشرقية، ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية)

المنيا وبني سويف، كلية التربية النوعية بالمنيا (موسيقية).

الفيـوم، بني سويف، كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم

الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر، كلية التربية بالمنصورة (فنية – موسيقية)

الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء، كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية)

دمياط، كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية)

أسيوط - الوادي الجديد، كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية – موسيقية)

المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية)

قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الأقصر كلية التربية النوعية بقنا (فنية – موسيقية)

أســوان كلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية)

ب- شعبة المسرح التربوي.

الدقهلية ومركز زفتي التابع لمحافظة الغربية، كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

وكان قد صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.