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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تربية رياضية المنصورة" تستقبل 316 طالبا لأداء اختبارات القدرات

الاختبارات
الاختبارات

أعلن الدكتور أحمد عبدالعظيم، عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة عن بدء اختبارات قدرات التربية الرياضيه بمقر كلية التربية الرياضيه بجامعة المنصوره، تحت رعاية الدكتور  شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة و الدكتور  محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، ورياده واشراف الدكتور أحمد عبدالعظيم عبدالله، عميد الكلية- والدكتور إيهاب حامد البراوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأضاف عبدالعظيم، أن الكلية استقبلت ٣١٦ طالبا، حسب الإحصائية اليومية المقدمة من  الدكتور حسام جودة، رئيس كنترول القدرات.

وأوضح أن الطلاب أدوا الاختبارات البدنية والكشف الطبي والطول والوزن، اليوم الأول، بنين، وفقا للشروط المعلنه في دليل المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد عميد الكلية ضرورة تكاتف الجهود لتقديم وإظهار اختبارات القدرات بصورة مشرفة، كما أكد بالالتزام بتعليمات إدارة الكلية وتوفير جو مناسب للطلاب والطالبات لأداء القدرات على أكمل وجه.

احمد عبد العظيم عميد الكلية كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة المنصورة

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