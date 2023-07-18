"تعليم الوادى الجديد": ورش عمل للكاريكاتير الصحفي بمراكز تنمية القدرات

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل حول الكاريكتير الصحفى داخل مراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية المختلفة والذى يعد أحد الأنشطة الهامة للصحافة المدرسية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار الاستعداد للمشاركة بمسابقة الكاريكاتير الصحفى يجرى عقد ورش تدريبية عملية للطلاب لصقل وتنمية مهاراتهم بهذا الفن الإبداعي، لافتا إلى تلقى أعمال الطلاب الراغبين فى الاشتراك بالمسابقة في مقار مراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات:

_إدارة الخارجة التعليمية : مدرسة الخارجة الابتدائية

_وإدارة الداخلة التعليمية : مدرسة الثورة الإبتدائية ومدرسة الشيخ والى

_إدارة بلاط التعليمية: مدرسة بلاط الابتدائية الجديدة .

_ إدارة باريس التعليمية:

مدرسة المكس القبلى الابتدائية

_ إدارة الفرافرة التعليمية: مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى

هذا على أن يتم إختيار أفضل الأعمال للتأهل على مستوى المديرية للتقييم وإعلان الفائزين المرشحين لتصفيات الجمهورية.