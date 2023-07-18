رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

أجرى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية بنين وبنات، يرافقه الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور نعيم فوزي، عميد الكلية.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الكشف الطبي وملاعب الاختبارات المختلفة بالكلية، وقاعات اختبارات اللياقة البدنية وأماكن الانتظار التي تم تجهيزها للطلاب واستطلع آراء الطلاب في مستوى الاختبارات التي تستهدف اختبار قدراتهم المختلفة.

وأكد القاصد أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وسبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر دون مواجهة أية معوقات، مضيفاً أن خدمات التسجيل الإلكتروني للقدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت بدأت أعمالها يوم السبت الموافق 15 من يوليو الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 من ذات الشهر.

تابع رئيس الجامعة في جولته المنشآت الجديدة الجاري تجهيزها لزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب واستحداث بعض صالات الالعاب وصالات الجمباز وصالات الكمبيوتر والمكاتب الرقمية والتكنولوجية.

ومن جهتاه، قالت الدكتورة نانسي أسعد، إنه تعقد اختبارات القدرات بكليتين بجامعة المنوفية هما التربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية، ويتم تسجيل المواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لهم، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg.