استثناء 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، عن أنه وفقا لقواعد القبول بالجامعات سيتم استثناء الـ1500 طالب أوائل الثانوية العامة من مختلف الشعب العلمية "علوم ورياضة" والشعبة الأدبية من قواعد التوزيع الجغرافى للقبول بالجامعات، وذلك تشجيعا وتكريما للطلاب على تفوقهم فى الثانوية العامة.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وأضاف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الأربعاء بلغ حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 2023 /7/27، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.