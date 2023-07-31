الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مفتوح.. الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حالة من التوتر والقلق شغلت أذهان الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، عقب اعتماد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة، وذلك من خلال صفحته الرسمية بفيسبوك.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

قال وزير التربية والتعليم من خلال صفحته في فيسبوك: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣".

وقال وزير التربية والتعليم عبر صفحته بفيسبوك، إن جميع أبنائه الطلاب والطالبات الأعزاء أتقدم بالتوجه لكم بخالص التهنئة وتكون بمناسبة اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣".

ولفت وزير التعليم، خلال تصريحات له، إلى أنه سوف يتم الإعلان عن جميع الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية، وجميع شرائح المجاميع وكافة التفاصيل الكاملة للنتيجة في المؤتمر الصحفي.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. بينما عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، فستكون على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فأكد أنه سوف يتم اليوم الاثنين عقب المؤتمر الصحفي مباشرة، لكي تكون متاحة للطلاب بالدرجات، وذلك من خلال رقم الجلوس بكل سهولة ويسر وتترقب الأهالي النتيجة على أخر من الجمر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

وأتاحت الدستور لمتابعيها من طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث حصلت الدستور على حق النشر لنتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. ويتاح لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور، عن طريق الضغط على الرابط التالى: نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور من هنا.

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن

رابط مفتوح.. نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور برقم الجلوس

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

  1. الدخول على الدستور من خلال الرابط التالى: من هنا نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور، ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
  2. ثم الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.
  3. وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  4. والضغط على متابعة.
  5. وسوف تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة بالطالب.
الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة نتيجة

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

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