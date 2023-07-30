بعد اعتمادها رسميًا.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن

حصل موقع جريدة «الدستور» على نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط، حيث اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

رابط جريدة الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

يستطيع أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال رابط جريدة الدستور المخصص للاستعلام عن النتيجة (من هنا).

وحرص الدكتور رضا حجازى، على تهنئة، أوائل الثانوية العامة، من خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

وفيما يلي أسماء الأوائل :

اوائل الشعبة الادبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة. عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

اوائل الشعبة العلمية علوم :

اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الشعبة العلمية رياضيات:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

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وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.