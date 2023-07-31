الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

Thnawya.. نتيجة الثانوية العامة 2023 نهاية العام

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة Thnawya هي نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 التي تعقدها وزارة التربية والتعليم في مصر كل عام، وتعتبر نتيجة 3 ثانوي من أهم نتائج الامتحانات في مصر، حيث تحدد مستقبل الطلاب في الالتحاق بالجامعات المصرية أو الجامعات العربية أو العالمية.

 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة في شهري يونيو ويوليو من كل عام، ويشترك في هذه الامتحانات طلاب الثانوية العامة من جميع محافظات مصر، وتشرف على هذه الامتحانات لجنة من وزارة التربية والتعليم، وتكون الامتحانات في المواد الأساسية التي تدرس في الصفوف الثلاثة من 3 ثانوي .

 

وبعد انتهاء الامتحانات، تقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح الأوراق ورصد الدرجات، ثم يتم الإعلان عن النتيجة في شهر أغسطس من كل عام، وتعتبر نتيجة الثانوية العامة من أهم نتائج الامتحانات في مصر، حيث تحدد مستقبل الطلاب في الالتحاق بالجامعات المصرية أو الجامعات العربية أو العالمية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

 

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

 

ويمكن للطلاب الاستعلام الان عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال المدارس التي يدرسون فيها.

 

ونظرا للتكدس على موقع وزارة التربية والتعليم قد يجد الطلاب صعوبة في الوصول للحصول على نتيجة 3 ثانوي 

خطوات الحصول على نتيجة ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

1- يقوم الطالب او ولي الامر بالدخول على الرابط من هنا https://natega.dostor.org/ 

2- يدخل الطالب او ولي الامر رقم جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 

3- تظهر نتيجة 3 ثانوي للعام الدراسي الحالي بالدرجات .

بالخطوات| اعرف طريقة حساب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالنسبة المئوية

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 Thnawya

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023 في مصر، حيث جاءت كالتالي:

القسم العلمي

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

الرياضيات البحتة: 80 درجة

الرياضيات التطبيقية: 80 درجة

الكيمياء: 80 درجة

الفيزياء: 80 درجة

الأحياء: 80 درجة

الجيولوجيا: 40 درجة

التاريخ: 40 درجة

 

القسم الأدبي

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

التاريخ: 60 درجة

الجغرافيا: 60 درجة

الفلسفة والمنطق: 60 درجة

علم النفس والاجتماع: 60 درجة

 

مجموع الدرجات

القسم العلمي: 410 درجة

القسم الأدبي: 410 درجة

 

درجة النجاح

القسم العلمي: 50% من المجموع الكلي

القسم الأدبي: 50% من المجموع الكلي

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