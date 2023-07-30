الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 يحتاج الطلاب لعدد من الأدوات التي يمكن لهم من خلالها الاستعلام عن النتيجة والتعرف عليها فور ظهورها، ومن أهم هذه الأدوات هو رقم الجلوس الخاص بكل طالب دون غيره، فبغير هذا الرقم لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى النتيجة. 

 

نتائج الثانوية العامة 2023

 

وخلال الساعات القليلة الماضية، ضج موقع البحث جوجل بعدد من الأسئلة الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، ولعل من بين هذه الأسئلة وأبرزها، رغبة عدد ليس بالقليل من الطلاب من معرفة أرقام جلوسهم، التي فقدوها بشكل أو بآخر، ولن يتمكنوا من معرفة النتيجة بدونها. 

 

خلال السطور التالية، نقدم الطريقة المثلى التي يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي 2023، من الحصول على أرقام جلوسهم من خلالها: 

 

بوابة وزارة التربية والتعليم، سلطت الضوء على هذه النقطة وأدركت أن هناك عدد من الطلاب في حاجة شديدة من الوصول إلى أرقام جلوسهم، وحاولت التخفيف عليهم بعدد من الخطوات البسيطة، والتي يسهل معها الوصول إلى أرقام الجلوس. 

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

للتعرف على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 والحصول عليها، بهدف معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 يجب اتباع الخطوات التالية:

- أدخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق الضغط على هذا الرابط https://moe.gov.eg/

- هناك بريد إلكتروني موحد لطلاب المدارس قم بإدخاله. 

- اضغط على جملة "الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023".

- فى نهاية  تظهر الخطوات السابقة  رقم الجلوس ومقر لجنة سير الامتحان.

 

رابط الحصول على رقم الجلوس بكود الطالب

في كثير من الأحيان يفقد الطلاب القدرة على معرفة البريد الإلكتروني الموحد للطالب، وفي حالة فقدان أو نسيان البريد الإلكترونى الموحد للطالب فإنه يمكن الحصول عليه من خلال لضغط على إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي من خلال الضغط على الرابط التالى https://office365.emis.gov.eg/

 

نسبة النجاح في مواد طلاب الشعبة العلمية (الرياضة)

في محاولة من وزارة التربية والتعليم إرسال رسائل طمأنة للطلاب، من خلال اطلاعهم على نسب النجاح في امتحان الرياضيات التطبيقية.

 

ووصلت نسبة النجاح في الرياضة التطبقية إلى  88.5%، وأن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي الطلاب المتقدمين لخوض امتحان المادة.

 

وتابع أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغ 93.9%، وحصل على 95% بنسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الطلاب في مادة الكيمياء وصل إلى 88%.

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