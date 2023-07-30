جهود مكثفة للبحث عن طالب ثانوية عامة غرق فى مياه شاطئ بورسعيد

تكثف قوات الإنقاذ النهري ببورسعيد، اليوم الأحد، جهودها لكشف ملابسات واقعة غرق طالب في مياه الشواطئ.

ويجرى رجال الإنقاذ على شاطئ محافظة بورسعيد عمليات بحث عن طالب بمرحلة الثانوية العامة تعرض للغرق، اليوم الأحد، أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ إحدى المنشآت السياحية نطاق حى المناخ.

وتبين أن الطالب يدعى زياد خضر، طالب بالشعبة الأدبية، كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان فى انتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة فى البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا مواجهتها، فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بملابس أحد أصدقائه، وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.