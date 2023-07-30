بالخطوات| اعرف طريقة حساب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالنسبة المئوية

ساعات قليلة تفصل طلاب الصف الثالث الثانوي على معرفة نتائجهم في اختبارات نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، التي انتهوا منها قبل أسبوعين من الآن ولمدة اقتربت من الشهر.

نتيجة الثانوية العامة 2023

عقب حصول جميع الطلاب على نتائجهم لا يدور في أذهانهم إلا سؤال واحد، وهو كم تشكل هذه الدرجات بالنسبة المئوية، ذلك لأن جميع الكليات التي تضمها جامعات مصر، لا تعلن عن الالتحاق بها من خلال الأرقام وإنما من خلال النسب المئوية.

في السطور التالية يقدم "الدستور" خدمة للطلاب الثانوية العامة عام 2023، وهي طريقة حساب نتائج الطلاب وتحويلها من أرقام إلى نسب مئوية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

في البداية لابد من معرفة نسب النجاح في كل مادة، والدرجات النهائية لها:

نسب النجاح للمواد في نتيجة الثانوية العامة 2023

جميع طلاب الثانوية العامة الذين خاضوا اختبارات مادة الكيمياء من الشعبة العلمية، ينظرون نتيجة هذه المادة التي تحدث الكثير منهم عن صعوبتها البالغة.

وبلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%، فيما يعني الغالبية العظمى من الطلاب تجاوز هذا الاختبار الذي وصفوه في السابق بأنه بالغ الصعوبة، مما يبعث برسائل الاطمئنان في قلوب الطلاب.

وارتفعت نسبة النجاح في مادة الفيزياء إلى 91%، وتساوت نسبة النجاج مع مادة الفيزياء، مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي سجلت 91%.

ومن أهم المواد التي خاضها طلاب الشعبة الأدبية، هي مادة التاريخ، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب فيها 90.2%، وكان عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.

وعلى عكس نسبة النجاح في مادة التاريخ، ارتفعت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا بأكثر من 1% لتسجل 91.6%.

ومن أهم المواد التي خاضها طلاب الشعبة الأدبية، هي مادة التاريخ، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب فيها 90.2%، وكان عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.

وعلى عكس نسبة النجاح في مادة التاريخ، ارتفعت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا بأكثر من 1% لتسجل 91.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2023

طريقة حساب درجات الثانوية العامة 2023 بالنسبة المئوية

يقوم الطالب بضرب المجموع الذي حصل عليه بالأرقام في 100، وبعدها يقوم الطالب بقسمة الرقم الذي حصل عليه من عملية الضرب في 410، وهو إجمالي مجموع الدرجات لاختبارات الثانوية العامة لعام 2023.

وهذا هو الشكل الحسابي النهائي لهذه العملية (مجموع الطالب*100)/410.

نتيجة الثانوية العامة 2023

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