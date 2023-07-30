الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالخطوات| اعرف طريقة حساب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالنسبة المئوية

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023 

ساعات قليلة تفصل طلاب الصف الثالث الثانوي على معرفة نتائجهم في اختبارات نتيجة  الثانوية العامة لعام 2023، التي انتهوا منها قبل أسبوعين من الآن ولمدة اقتربت من الشهر. 

نتيجة الثانوية العامة 2023

عقب حصول جميع الطلاب على نتائجهم لا يدور في أذهانهم إلا سؤال واحد، وهو كم تشكل هذه الدرجات بالنسبة المئوية، ذلك لأن جميع الكليات التي تضمها جامعات مصر، لا تعلن عن الالتحاق بها من خلال الأرقام وإنما من خلال النسب المئوية. 

في السطور التالية يقدم "الدستور" خدمة للطلاب الثانوية العامة  عام 2023، وهي طريقة حساب نتائج الطلاب وتحويلها من أرقام إلى نسب مئوية. 

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالغربية من امتحان التفاضل والتكامل - بوابة الأهرام
نتيجة الثانوية العامة 2023 

في البداية لابد من معرفة نسب النجاح في كل مادة، والدرجات النهائية لها: 

نسب النجاح للمواد في نتيجة الثانوية العامة 2023 

جميع طلاب الثانوية العامة الذين خاضوا اختبارات مادة الكيمياء من الشعبة العلمية، ينظرون نتيجة هذه المادة التي تحدث الكثير منهم عن صعوبتها البالغة.

وبلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%، فيما يعني الغالبية العظمى من الطلاب تجاوز هذا الاختبار الذي وصفوه في السابق بأنه بالغ الصعوبة، مما يبعث برسائل الاطمئنان في قلوب الطلاب. 

وارتفعت نسبة النجاح في مادة الفيزياء إلى 91%، وتساوت نسبة النجاج مع مادة الفيزياء، مادة اللغة الأجنبية الثانية  والتي سجلت 91%.

ومن أهم المواد التي خاضها طلاب الشعبة الأدبية، هي مادة التاريخ، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب فيها 90.2%، وكان عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب. 

وعلى عكس نسبة النجاح في مادة التاريخ، ارتفعت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا بأكثر من 1% لتسجل 91.6%.

المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. وتسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

رسميا.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 أو بالاسم

الآن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. موعد تنسيق الجامعات

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

ومن أهم المواد التي خاضها طلاب الشعبة الأدبية، هي مادة التاريخ، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب فيها 90.2%، وكان عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب. 

وعلى عكس نسبة النجاح في مادة التاريخ، ارتفعت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا بأكثر من 1% لتسجل 91.6%.

هتبقى ذكريات حلوة.. طلاب الثانوية العامة السابقين يطمئنون دفعة العام الحالي
نتيجة الثانوية العامة 2023 

طريقة حساب درجات الثانوية العامة 2023 بالنسبة المئوية

يقوم الطالب بضرب المجموع الذي حصل عليه بالأرقام في 100، وبعدها يقوم الطالب بقسمة الرقم الذي حصل عليه من عملية الضرب في 410، وهو إجمالي مجموع الدرجات لاختبارات الثانوية العامة لعام 2023.

وهذا هو الشكل الحسابي النهائي لهذه العملية (مجموع الطالب*100)/410.

الثانوية العامة في مصر.. خصوصية تتجاوز كل الملفات
نتيجة الثانوية العامة 2023 

قد يهمك:

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

نتائج الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وخطوات التسجيل على موقع الدستور

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات.. رابط استخراج رقم جلوس الطالب

اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

أوائل الثانوية العامة 2023 علمى علوم وأدبى ودرجات المواد التى تضاف للمجموع الكلى

اللينك المُعتمد| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدستور

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالت الثانوي نتيجة ثانوية عامة نتيجة ثانوية عامة 2023 نتيجة الثانوية 2023 الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس

مواد متعلقة

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

أخبار الظهيرة| قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم والأهلى يسعى لعبور عقبة الداخلية للصعود

رسميا.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 أو بالاسم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس