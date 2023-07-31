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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل علي الدستور

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ساعات معدودة ستفصلنا عن معرفة نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل علي الدستور من خلال الرابط الرسمي للاستعلام حول نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس في كافة المحافظات، وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، نتائج الثانوية العامة الدور الأول بالعام الدراسي 2022/2023 خلال الساعات الأولى في صباح اليوم الإثنين، وذلك بنسبة نجاح بلغت حوالي 78.8%.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور بعد قليل 

 

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير كل ما تريد معرفته حول الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بجميع المحافظات وميعاد إعلان النتيجة رسميًا.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن الجدير بالذكر أن سيتم إعلان الدرجات عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023، بعد إعلان النتيجة بمؤتمر صحفي في ظهر اليوم الاثنين في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يكون من خلال عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

  • الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من خلال الضغط هنا.
  • إدخال رقم جلوس الطالب.
  • ثم اضغط على أظهر النتيجة.

ليتك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

وخصصت «الدستور» رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 وذلك يكون من خلال الضغط هنـا والقيام بإدخال اسم الطالب رباعي، وكتابة رقم الجلوس، والشعبة، والمحافظة، وكتابة الإيميل.

وزير التربية والتعليم قام بتهنئة الأوائل لطلاب الثانوية العامة 2023، خلال إتصال هاتفي بهم، وتمنى لهم استمرار التفوق والنجاح بالدراسة الجامعية، ومعربًا حول سعادته بتفوقهم الذي قد جعلهم في مقدمة الأوائل.

بنسبة نجاح 78.8%.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وأسماء الأوئل

اعرف درجاتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من الدستور

أوائل الثانوية العامة 2023

وضمت قوائم أوائل الثانوية العامة 2023 في شعبة علمي علوم كل من الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح القاطنة في محافظة الدقهلية، والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق القاطن في محافظة دمياط، والطالب زياد عادل السعيد محمد القاطن في محافظة البحيرة، وكريم محمود رمزي أحمد محمد خالد من محافظة المنيا، والطالب كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة، والطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس القاطن في محافظة المنيا، والطالب محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية، والطالب محمود محمد عبد الفتاح أحمد القاطن في محافظة أسيوط، والطالب معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة القاطن في محافظة بني سويف.

 

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