اعرف درجاتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من الدستور

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتائج الامتحانات وبوابة الثانوية العامة وتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور برقم الجلوس فقط، بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر مطلعة بـوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وقال المصادر، إنه من المقرر أن يتصل الوزير بالطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023، مساء الأحد، لتقديم التهنئة لهم ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن عدد أوائل الثانوية العامة 2023 بلغ 33 طالبًا من الشعب الثلاثة (أدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضيات).

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

في السياق ذاته، فعلت جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023؛ تمهيدًا لنشر النتيجة رسميًا فور اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولًا: تسجيل الدخول رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع جريدة الدستور من هنا.

ثانيًا: ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.

ثالثا: اختر نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابعًا: ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.

خامسًا: إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

سادسًا: تتضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

خطوات تحويل درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 لنسبة مئوية

وعن كيفية تحويل نتيجة الثانوية العامة 2023 من المجموع بالدرجات إلى نسبة مئوية، بعد استخراجها، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: ضرب مجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة في 100.

الخطوة الثانية: قسمة الناتج على المجموع الكلي لنتيجة الثانوية وهو 410.

وعلى سبيل المثال إذا حصل طالب على مجموع 386 درجة فيقوم بضربها في 100 ثم يقسمها على 410 (386*100/410=94%).

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