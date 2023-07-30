"أحذر روابط الهكر".. تحذير مهم من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

بالتزامن مع انتظار الجميع لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، ينتشر بعض الروابط التى تهدف إلى تهكير الحسابات الرسمية سواء للطالب أو ولى الأمر، وتنتشر الروابط غير الرسمية على صفحات السوشيال ميديا بهدف الاحتيال على ولى الأمر وسرقة بياناته أو بيانات الطالب وتكون هذه الروابط غير رسمية.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

لذلك حذرت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من انتشار هذه الروابط مطالبة أولياء الأمور والطلاب بالالتزام فقط بالرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والذي يعلن من خلاله نتيجة الثانوية العامة 2023 وهو http://thanwya.emis.gov.eg/control/

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من الرابط الرسمى للوزارة أو المواقع الإلكترونية التى لها حق نشر النتيجة وهى مواقع إلكترونية معروفة.

وأشارت المصادر، إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2023 هذا العام مبشرة وأن المجاميع متزنة بالإضافة إلى أنه لا يوجد ظلم لأى طالب لأن النتيجة تم التدقيق فيها ومراجعتها أكثر من مرة.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



وأشار الوزير، إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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