الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزهم محمد صلاح.. تعرف على مجموع نجوم كرة القدم في نتيجة الثانوية العامة

محمد صلاح
محمد صلاح

تعرف على مجموع نجوم كرة القدم في الثانوية العامة، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

مجموع نجوم كرة القدم في الثانوية العامة، يبحث عنه الكثيرون في ظل ترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023.

ويترقب الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وأولياء أمورهم، نتيجة الثانوية العامة 2023، وكان للاعبي كرة القدم ذكريات مع هذه المرحلة.

مجموع نجوم كرة القدم في نتيجة الثانوية العامة

ونستعرض لكم مجموع عدد من لاعبي الأهلي والزمالك ونجوم كرة القدم في الثانوية العامة، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، على النحو التالي:

1- محمد صلاح

رغم تألق نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، وتوهجه في ملاعب أوروبا، ولكنه لم يستطع التفوق في التعليم، حيث حصل على مجموع 52.8%، واكتفى بالحصول على دبلوم فني، ودرس بمعهد الدراسات المتطورة بالهرم.

محمد صلاح

2- محمود حسن تريزيجيه

الأمر ذاته بالنسبة للنجم محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، الذي تألق في الملاعب الأوروبية، ولكنه حصل على مجموع 55% في نتيجة الثانوية العامة.

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3- رمضان صبحي

بينما حصل رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على مجموع 60.9% في نتيجة الثانوية العامة.

4- أحمد شوبير

حصل الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على مجموع 65 % في شهادة الثانوية العامة. 

5- أحمد حسام ميدو

بينما حصل أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على مجموع 64% في الثانوية العامة. 

6- حازم إمام

في حين، حصل حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على مجموع 75% في شهادة الثانوية العامة.

7- شريف إكرامي

في المقابل، كان شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، من بين اللاعبين المتفوقين دراسيًا، حيث حصل على مجموع 98% في الثانوية العامة، والتحق بكلية السياسة والاقتصاد.

شريف إكرامي

8- عمرو بركات

كذلك حصل عمرو بركات، لاعب الأهلي السابق، على المجموع ذاته 98% في الثانوية العامة، والتحق بكلية الهندسة، ولكنه قام بتحويل أوراقه بعد عامين إلى كلية التجارة؛ بسبب التدريبات والمعسكرات الطويلة.

9- عمر جابر 

واستكمالًا لتفوق اللاعبين دراسيًا، حصل عمر جابر، لاعب الزمالك، على مجموع 93% في الثانوية العامة.

عمر جابر 

 

10- وائل جمعة

حصل وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مجموع 84% في الثانوية العامة، والتحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

وائل جمعة

 

11- محمد ناجي جدو 

حصل محمد ناجي جدو، لاعب الأهلي السابق، على مجموع 86% في الشُعبة الأدبية بالثانوية العامة.

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