الأحد 30 يوليو 2023
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تحقيقات ومتابعات

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الاثنين، نتيجة الثانوية العامة وإعلانها بشكل رسمى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتزامن مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 يبحث العديد من الطلاب عن النتيجة ويكثر البحث على جوجل بعنوان كيفية استخراج نتيجه الثانوية العامة برقم الجلوس 2023.

 

طريقة استخراج نتيجة الثانويه العامة 2023

فى هذا السياق ترصد الدستور كل شيء عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لـ كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

يمكنك الدخول على الموقع الرسمى لجريدة الدستور على الإنترنت وتسجيل رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح حتى تستطيع الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من الوزير ويمكنك التسجيل على هذا الرابط لمعرفة نتيجتك وهو https://natega.dostor.org/ .

 

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي فقد كانت العام الماضي 2022 نسبتها 75% أما هذا العام فهى أكثر من 76%، بالإضافة إلى أن المجاميع جميعها متزنة ومبشرة حسبما أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

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من المتوقع أن يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غدًا الاثنين نتيجة الثانوية العامة على أن يتم ظهورها يوم الثلاثاء 1 أغسطس، على أن تكون فى المدارس يوم الخميس المقبل.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من النتائج المنتشرة على السوشيال ميديا، مؤكدة أن النتيجة الرسمية لن يتم اعتمادها أو ظهورها حتى الآن لذلك يجب على الطلاب وأولياء أمورهم الالتزام رسميًا بما يصدر من وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أو البيانات الرسمية على المواقع المعتمدة.


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