بنسبة نجاح 78.8%.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وأسماء الأوئل

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث حصل موقع الدستور على رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي فور ظهورها واعتمادها رسميًا برقم الجلوس فقط، وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات.



واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الرابط الخاص بموقع الدستور المخصص للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا).

نسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023

وكشف الدكتور رضا حجازي عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس فقط

وفيما يلي أسماء الأوائل :

اوائل الشعبة الادبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة. عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

اوائل الشعبة العلمية علوم :

اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الشعبة العلمية رياضيات:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

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وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.