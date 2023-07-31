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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مُتاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات عبر جوجل، حيث يبحث الالآف من الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي بالاسم ورقم الجلوس، لمعرفة تنسيق الكليات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وجميع خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني بتصريحات له فس مقطع فيديو بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023، منوها أنه من الجدير بالذكر القيام بإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 ببداية شهر أغسطس المقبل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

  • فتح لينك مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.
  • وفتح بوابة الثانوية العامة (من هنا).
  • وفتح قائمة نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.
  • وضع رقم الجلوس والقيام بالضغط على عرض النتيجة كاملة.

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وحول أخر أخبار نتائج الثانوية العامة 2023، صرح "مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم"، أنه سوف يتم عرض نتيجة الثانوية العامة عليه "الدكتور رضا حجازي"، بصفته وزير التربية والتعليم، واعتمادها وإعلانها بشكل رسمي بمؤتمر صحفي، في الأسبوع المقبل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم في مصر، بشأن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، أنه لا ينبغي الانسياق في وراء الشائعات، وأن ستكون الأخبار الصحيحة هي ما سيتم نشرها في الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشددة على أن الوزارة ستلتزم بالخطة الزمنية الموضوعة وذلك في سبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وتكون بالاسم ورقم الجلوس.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر، أن موعد نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس، سوف يكون بعد الانتهاء من جميع عمليات المراجعة داخل الكنترولات، على أن سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة في 2023، وذلك على أقصى تقدير في الأسبوع المقبل.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

واستكمالا للخدمات التي تشغل "الدستور" على تقديمها لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بنشر التفاصيل الكاملة عن نتائج الثانوية العامة 2023 إلى الآن ورابط الحصول على النتيجة.

يعتمد وزير التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة في أول شهر أغسطس المقبل، وتكون النتائج مبشرة ونسب النجاح ستكون مرتفعة عن العام الماضي.

وانتهاء تصحيح جميع مواد الثانوية العامة وستتم الآن أعمال المراجعة 

ونسبة النجاح في مادة اللغة الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على مجموع 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلبة.

ونسبة نجاح مادة اللغة العربية تجاوزت الـ 90% وتجاوز نسبة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من حوالي 1.5% من عدد الطلبة.

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828 طالبًا قد استحقوا كافة درجات الحافز الرياضى.

وعملية رصد جميع درجات الطلاب ستتم بشكل إلكتروني بدون أي تدخل بشري، والتعليم تحذر من منشورات إمكانية لتعديل درجات طلبة الثانوية العامة، والمجموع الكلي من مجموع 410، ويحصل التلميذ على النتيجة وذلك من خلال رقم الجلوس فقط وأيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

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