الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستورnatega.dostor

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

يبحث الطلاب عن رابط فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستورnatega.dostor لمعرفة درجاتهم في الامتحانات التي أجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2023 حيث تم اعتماد النتيجة بشكل رسمي مساء الأمس الأحد الموافق 30 يوليو 2023 وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الجمهورية في الشعب الدراسية الثلاثة.

بالاسم فقط| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستورnatega.dostor

يوفر موقع الدستور الإلكتروني نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 عبر هذا الرابط (من هنا) ويمكن للطلاب استخدامه لمعرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم 13 يوليو 2023 حيث استمرت لمدة 40 يوم في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميا.

ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الدستورnatega.dostor (من هنا) .
  • إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور درجات الطالب بالتفصيل.
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ظهرت الآن.. رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

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رابط بوابة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عن النتيجة ثالثة ثانوي عام برقم الجلوس

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مُتاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

امتحانات القدرات للجامعات المصرية 2023

يسجل طلاب الثانوية العامة 2023 بياناتهم لخوض امتحانات القدرات لبعض الكليات والمعاهد اللازمة التي تؤهلهم رسميا للإلتحاق والدراسية بها خلال العام الدراسي المقبل والتي تتطلب للقبول اجتياز تلك الاختبارات وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث سجل حتى الآن نحو 127 ألف طالب وطالبة عبر الموقع الإلكتروني.

والكليات التي تتطلب اجتياز اختبات القبول تتلخص في ( الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية الرياضية، الهندسة، الإعلام، التمريض، …) ويتم عقد الامتحانات خلال شهر اغسطس المقبل وإعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني.

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رابط البوابة الالكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023

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اعرف مجموعك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور حصريًا

طلاب الثانوية العامة 2023 المستحقين للحافز الرياضي 

يتسأل الطلاب عن رابط فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستورnatega.dostor للاستعلام عن نتائجهم في امتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي يضاف لها درجات الحافز الرياضي وذلك لنحو 828 طالب وطالبة في الإلعاب الفردية والجماعية حيث أن إجمالي الطلاب في اللعاب الفردية 424 طالب وطالبة وفي الألعاب الجماعية نحو 404 طالب وطالبة.

 

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