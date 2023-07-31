يتسأل الكثيرين عن رابط البوابة الالكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023 لمعرفة درجات طلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي مساء أمس الأحد وأعلن عن أسماء أوائل الطلاب في الشعب الدراسية الثلاثة.

رابط البوابة الالكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 الحصول على نتائجهم من خلال رابط البوابة الالكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتم نشرها بعد قليل ويمكن الحصول على درجات الطلاب من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

إدخال بيانات الطالب الشخصية بدقة (الاسم ورقم الجلوس).

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور كافة الدرجات التي حصل عليها الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس الأحد الموافق 30 يوليو 2023 نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث جاءت نسبة النجاح العامة لكافة الشعب الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) نحو 78.8% وتم بالفعل الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب.

ويتم نشر النتيجة كاملة لكافة الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا) ومن خلال الرباط الذي خصصه موقع الدستور الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكنهم الاستعلام من خلال إتباع الخطوات اللازمة لذلك وإدخال بيانات الطالب بدقة وبشكل تفصيلي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023



يتم تفعيل رابط تنسيق الجامعات خلال الأيام المقبلة لطلاب الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب انعقاد مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي التربية والتعلين والتعليم الفني لتحديد الحد الأدني للتقديم في الشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

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